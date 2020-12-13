В уряді прокоментували висновок Венеціанської комісії щодо конституційної кризи в Україні.

Українська влада вже частково врахувала висновок Венеційської комісії щодо розв'язання конституційної кризи в Україні, яка виникла через скасування антикорупційного законодавства рішенням Конституційного суду.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона зазначила, що висновки Венеціанської комісії ляжуть в основу законопроектів щодо реформування КСУ, які парламент, уряд і президент будуть напрацьовувати спільно.

"Прозвучав і продовжує звучати заклик до парламентарів – врахувати висновок Венеційської комісії. Він вже частково врахований, зокрема в законопроекті, який стосується відновлення системи електронного декларування. Тут Венеційська комісія підтвердила, що не може бути окремого законодавства для суддів, закон є єдиним для всіх. Його мають виконувати навіть судді", - наголосила віце-прем’єрка.

За її словами, "це очевидна річ, але важливо, що Венеційська комісія теж підтвердила це".

"А що стосується змін до реформування КСУ, то висновки Венеційської комісії ляжуть в основу тих законопроектів, які парламент, уряд і президент будуть напрацьовувати спільно", - додала Стефанішина.

Конституційна криза в Україні: висновок Венеціанської комісії

Венеціанська комісія розкритикувала рішення Конституційного суду України щодо скасування покарання за недостовірне декларування активів і радить зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія наголошує, що рішення КСУ щодо електронного декларування "викликає прикрість".

Як заявили у ВК, рішенню Конституційного суду щодо е-декларування "бракує чіткого обґрунтування, воно не має твердої основи у міжнародному праві, і воно заплямоване важливим процедурним недоліком - неврегульованим питанням конфлікту інтересів деяких суддів". "Це викликає прикрість через негайний негативний вплив цього рішення на боротьбу з корупцією в Україні, але також через те, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя загалом", - йдеться у повідомленні.

Однак, як заявляють експерти ВК, конституційна роль Конституційного суду має поважатися, а Верховна Рада повинна ухвалити і впровадити рішення, яке враховуватиме конституційну основу країни і відповідні міжнародні стандарти зі збереженням таких суспільних інтересів, як боротьба з корупцією, в тому числі у судовій системі.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України.

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Автор: Андрій Василюк