Російські тролі активно коментують новини про Афганістан і не забувають про спроби довести суспільству те, що точка зору РФ нібито хороша.

Кремлеботи (тролі та фейкові коментатори з РФ) атакували західну пресу. Під удар потрапили видання США, Великобританії, Франції, Італії та Німеччини. Російські тролі закидають новини коментарями, в яких намагаються переконати суспільство в "правильності" точки зору РФ.

Про це свідчить нове дослідження, опубліковане російською службою видання BBC.

Так, фахівці Центру вивчення злочинності та безпеки Університету Кардіффа встановили, що сайти 32 видань з 16 країн опинилися "під прицілом" кремлеботів. Російські тролі атакували навіть такі відомі ЗМІ, як британські Times та Express.

На думку експертів, фейкові коментатори з РФ намагаються схилити суспільство до думок, які просуваються російською владою. В ході дослідження було встановлено, що автори таких коментарів використовували російськомовні версії видань.

Читайте такожФСБшники утримували заступника голови Меджлісу в наручниках і з мішком на голові-ЧубаровРФ почала "нацьковувати" кремлеботів на пресу США і Великобританії ще у 2018 році, зараз же тролі активно публікували коментарі на тему виведення військ з Афганістану. Наприклад, під новиною про перемогу Талібану на сайті Mail Online, яка була розміщена в серпні цього року, з'явилося близько 2 тисяч 500 коментарів. Частина цих коментарів - від російських тролів.

Кремлівські тролі намагаються переконати світ у правдивості вигаданих в РФ ідей про крах НАТО і те, що США нібито ведуть неправильну політику.

ЗМІ Росії активно використовували фейкові коментарі для створення новин. У них вони, посилаючись на нібито думки читачів західної преси, публікували проросійські статті, в яких критикувалися дії США, Великобританії та інших країн.

У таких статтях стверджувалося, що британці та американці нібито підтримують президента РФ і в цілому схвалюють проросійські настрої. Новини з акцентом на фейкові коментарі, які видавалися за правдиві, публікувалися не тільки в Росії, а ще і в Болгарії.

В ході дослідження було встановлено, що один обліковий запис кремлебота міг бути перейменований майже 550 разів за рік. Більш того, профіль користувача, з якого публікувалися фейкові коментарі, міг змінювати локацію і "місце проживання" майже 70 разів.

Читайте такожНа реабілітації в Німеччині: Поярков розповів про стан КравчукаРосійські тролі також брали участь у голосуваннях, які публікувалися на сайтах видань. У таких опитуваннях вони вибирали варіанти, які найбільш близькі до ідей пропаганди РФ.

Автори дослідження, передає BBC, також стверджують, що кремлеботи атакували видання Fox News з США, Der Spiegel і Die Welt з Німеччини, Французьке Le Figaro та La Stampa з Італії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Кремлі назвали "безпосередньою загрозою" прагнення України до НАТО.

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Автор: Поліна Кузенко