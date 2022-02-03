Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував слова Путіна про Крим, Україну та НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що риторика Кремля почала серйозно змінюватися.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання УНІАН, чи не означає висловлювання Путіна про те, що в разі вступу України в НАТО Росія ризикує отримати військове протистояння з Альянсом, оскільки Україна захоче повернути Крим, те, що в Кремлі погодилися на деескалацію ситуації ("включили задню передачу").

Резніков зазначив: "Іноді хочеться відповісти в тому стилі, як прозвучало запитання, але я собі не можу цього дозволити. Я скажу так: мені здається, що серйозно почалась змінюватися риторика в Кремлі. Я теж звернув на це увагу, а вашу увагу я хотів би звернути на те, що останнім часом персонально їх турбує термін підльоту ракет, це викликає, напевно, якусь персональну фобію (у керівництва РФ – УНІАН)".

Нагадаємо, що раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що вступ України до НАТО створить військові загрози для анексованого Криму.

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17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.