Також у відомстві відзвітували за рік роботи.

У вівторок, 1 грудня 2020 року, в Офісі Генерального прокурора відбулися урочистості з нагоди Дня працівників прокуратури.

Участь у святкових заходах взяли Президент України Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, народні депутати України, повідомляє прес-служба відомства.

У вітальному слові Генеральний прокурор Ірина Венедіктова зазначила, що цьогоріч докладено максимальних зусиль для відновлення потужної державної інституції і вибудовування прокуратури за найкращими міжнародними стандартами.

«Звісно, все це було б неможливим без ініційованої Президентом України реформи органів прокуратури, яка стала основоположним кроком на шляху до абсолютно нової моделі прокуратури. В цей святковий день я можу сміливо запевнити кожного в тому, що ми, попри всі виклики, рішуче рухаємося по шляху системних змін. Реформа буде завершена і відомство запрацює на повну потужність, адже від кожного з нас залежить, якою бути Україні сьогодні і в майбутньому. Тож я бажаю усім нам сил, наснаги та витримки на шляху до нових звершень і перемог», – заявила генеральний прокурор.

Президент України наголосив, що на оновлену прокуратуру суспільство покладає великі надії.

«Я як Президент щиро бажаю вам виправдати їх, ніколи не втрачати власну віру в закон і справедливість, діяти рішуче, швидко, зруйнувати всі стереотипи та досягти історичних успіхів у службі на благо нашої держави. Ну і, звичайно, – міцного здоров’я вам та вашим родинам», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також вручив працівникам прокуратури державні нагороди.

«Завдяки таким працівникам прокуратури було притягнуто до відповідальності десятки злочинців. А сотні мільйонів гривень відшкодовано, повернуто або заощаджено державному бюджету. А найголовніше – це саме ті правоохоронці, які щодня «лупають сю скалу». І доводять, що чесний та професійний прокурор в Україні – це не міф, не фантастика й не виняток із правил», – зауважив Президент.

Ірина Венедіктова подякувала працівникам прокуратури за результати роботи і невтомну працю. Порівняно з минулим роком майже вдвічі вдалося збільшити кількість викритих злочинів у бюджетній сфері та корупційних правопорушень; викрито втричі більше банд та на третину – злочинних угруповань; пред’явлено позовів на суму в понад півтора рази більше, у тому числі в бюджетній сфері – вчетверо більше.

Окремо Генеральний прокурор зупинилася на активізації ефективної координації діяльності всіх органів правопорядку, з орієнтуванням на належну роботу без жодних конфліктів і протистоянь. Ірина Венедіктова додала, що цьогоріч вдалося започаткувати системну роботу з викорінення тиску на бізнес та запустити в дію довгоочікуваний інститут кримінальних проступків, який лише за 5 місяців існування вже засвідчив свою ефективність.

Як наголосили в Офісі Генпрокурора, у 2020 році за процесуального керівництва прокурорів органами правопорядку розслідувалося понад 2 мільйони кримінальних проваджень, з яких до суду скеровано більше 100 тисяч. У кримінальних провадженнях, які наразі перебувають на розгляді в судах, установлено збитків на суму 54 млрд гривень.

"Забезпечено ефективну реалізацію принципу невідворотності покарання. Загалом цьогоріч затримано більше 11,5 тисяч осіб, за активної участі прокурорів до реального позбавлення або обмеження волі вже засуджено більше 10 тисяч зловмисників", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цьогоріч викрито 3 565 корупційних правопорушень, що на чверть більше ніш торік. Збільшилася кількість скерованих до суду обвинувальних актів у таких провадженнях. На 20% більше притягнуто службових осіб і працівників правоохоронних органів та у понад 5 разів збільшилась кількість притягнутих до відповідальності депутатів усіх рівнів. На 15% зросла кількість засуджених за корупцію – 459 осіб проти 398 у 2019 році.

"Вперше в історії української прокуратури була проведена стратегічна сесія з розробки Стратегії розвитку органів прокуратури до 2023 року. Це живий документ, народжений самими прокурорами з використанням досвіду міжнародного експертного середовища. Ми разом виписали кожне слово в баченні, місії і цінностях нашої інституції, яке відкликатиметься в серцях і буде реалізоване в діях", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

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Автор: УНІАН