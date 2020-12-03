Умисне внесення до декларацій завідомо недостовірних відомостей на суму від 4 тис. прожиткових мінімумів тягне за собою покарання у вигляді від 51 тис. до 85 тис. грн штрафу, або громадських робіт, або до 2 років обмеження волі.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності підтримав компромісний законопроект про відповідальність за недостовірне декларування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету.

Читайте такожЛавров після зізнання постпреда РФ в ООН щодо Донбасу знову заговорив про "внутрішню тему"

На порядку денному засідання були президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (№4434) та депутатський проект закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації (№4441).

Як зазначив на початку засідання голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський, "сьогодні основний консенсус все ж таки зупинився на тому варіанті, який не подобається всім, але є компромісним для залу, можливо".

"Про те, що умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей - від 4 тисяч прожиткових мінімумів - карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади. Такий компроміс досягнутий", - оголосив він.

Під час обговорення зазначалося, що вже завтра законопроект може бути розглянутий в сесійній залі парламенту. Крім того, деякі депутати наголошували на тому, що тексту цього компромісного законопроекту ще немає.

Монастирський зауважив, що сьогодні до 16:45 для депутатів відкрита можливість поставити свій підпис під цим законопроектом для його подання.

Так, члени комітету підтримали рішення "підтримати редакцію, підготовану Комітетом, зареєструвати її та рекомендувати Верховній Раді включити зазначений законопроект до порядку денного IV сесії, та підтримати законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" за основу та в цілому".

Скандал навколо скасування е-декларування

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

2 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалення Венеціанською комісією висновків щодо конституційної кризи в Україні, яка була викликана рішенням Конституційного суду щодо е-декларування, очікується під час 125 пленарної сесії 11-12 грудня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська