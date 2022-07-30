За словами президента, Росію необхідно визнати Росію державою-терористом.

Визнання Росії державою-терористом потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 30 липня.

За його словами, за цю добу наша держава отримала багато сигналів з різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці.

"Світ бачить правду. І я дякую всім нашим партнерам, які готові приєднатися до встановлення всіх обставин цієї жахливої страти наших полонених. Усі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало. Обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес з такою країною?" - сказав глава держави.

Він також підкреслив, що українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується.

"І формальне юридичне визнання Росії державою-терористом, зокрема визнання від Держдепу Сполучених Штатів, потрібне не як політичний жест, а як дієвий захист вільного світу. Таке рішення автоматично ускладнить існування для держави-терориста, автоматично розірве різноманітні політичні й бізнесові зв’язки, які в іншому разі Росія зберігатиме. І це все відбудеться стовідсотково. Це доведеться робити – питання лише в часі та у форматі ухвалення цього рішення. І що швидше це буде, то менше зла Росія встигне зробити", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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