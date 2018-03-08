У Росії з річки Амур дістали 26 пар людських кистей
У Хабаровському краї Росії в річці Амур на одній з ділянок її протоки була знайдена рука людини. Після того, як слідчі вивчили цей район був, знайдений мішок з 26 парами людський кінцівок.
Про це повідомляє місцевий сайт DVHab.ru.
Мішок знайшли на острові в протоці. Дістатися туди на машині в цей час року неможливо. Там часто рибалять місцеві, проте нічого підозрілого вони не бачили. Вдалося з'ясувати, що всі кінцівки були відрубані .
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За відбитками пальців кистей рук буде проведена дактилоскопічна експертиза. Також поруч з останками знайшли бинти та бахіли, що наштовхнуло правоохоронців на версію про те, що це утилізація біоматеріалу з медичного закладу.
Поліцейські продовжують досліджувати місцевість і опитувати місцевих жителів.
Зазначимо, що кисті рук відрубують в морзі у невпізнаних трупів, щоб зняти відбитки пальців і перевірити по базі.
Як неофіційно повідомили в Слідчому комітеті РФ, в одному з моргів Хабаровська нещодавно дійсно зник мішок з людськими кистями рук. Зараз правоохоронці встановлюють, чи не вони були в підсумку виявлені у воді річки Амур. За підсумками дослідчої перевірки буде винесена правова оцінка події.