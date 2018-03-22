Хто в теремочку живе? У Росії виявили квартиру із сімома тисячами мешканців

Мешканець Єкатеринбурга прописав в квартирі сім тисяч осіб.

Слідство почало перевірку після повідомлень про реєстрацію в одній із квартир Єкатеринбурга близько семи тисяч осіб.

Працівників міграційної служби підозрюють у недбалості, повідомляється на сайті слідчого управління слідчого комітету по Свердловській області.

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За даними регіонального главку, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про незаконну реєстрацію в одній квартирі тисяч осіб. При цьому, як зазначають слідчі, «незважаючи на порушення органами поліції ще в грудні 2016 року кримінальної справи щодо незаконної постановки на облік 57 громадян, протягом періоду слідства по справі кількість зареєстрованих у зазначеній квартирі зросла до 6844 чоловік».

Для з'ясування всіх обставин будуть опитуватися як власник квартири, так і працівники міграційного відділу поліції, а також буде проаналізована відповідна документація, уточнили в главку.