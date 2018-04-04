РПЦ вислала з Москви священика, який п'яним заспівав "Мурку" на церковній трапезі (відео)

Священику наказали сьогодні ж залишити єпархію міста Москви.

Архімандрит Венедикт Цирков, який опинився в центрі скандалу через заспівану "Мурку", останнім часом перебував у храмі ікони Божої Матері "Троєручиця" в Орєхово-Борисові.

Як розповів радіостанції "Говорит Москва" керівник прес-служби патріарха Московського і всієї Русі Олександр Волков, рішення про висилку священнослужителя прийняв особисто предстоятель РПЦ.

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"Оскільки цей священик, який виконував піснеспіви, не є кліриком міста Москви, він є священнослужителем Тираспольської єпархії, з благословення патріарха йому наказано сьогодні ж залишити єпархію міста Москви і вирушити в Тирасполь під нагляд свого архієрея. Подальші рішення щодо нього може приймати вже той єпископ, у віданні якого він перебуває", - заявив Волков.

Глава прес-служби патріарха також пояснив, що архімандрит Венедикт Цирков офіційно не був кліриком московського храму.

"Він там перебував. Він там не служив офіційно. Він не був кліриком храму. Просто з якихось причин перебував там і здійснював богослужіння", - говорить він.

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому священик у церковному вбранні під час трапези виконує пісню "Мурка".