Досить вже скорботи: мережу обурило фото кинутих до смітника іграшок з меморіалу жертв трагедії в Кемерові

Користувачі визнали, що викидати подібні предмети на сміття – це цинізм та зневага.

У соцмережах з'явилося фото з кинутими на сміття іграшками та квітами, які раніше було покладено до стихійного меморіалу загиблим при пожежі в ТЦ «Зимова вишня» у Кемерові.

Таке ставлення до меморіалу жертвам трагедії обурило користувачів – більшість вває, що викидати подібні предмети – цинічно і зневажливо, а м'які іграшки слід утилізувати шляхом спалювання, або відвезти на могили загиблих дітей.

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Деякі, однак, пропонували передати іграшки до дитбудинку, «аби таке добро не пропадало дарма».

Деякі користувачі також заявили, що фото є фейковим, однак жодних підтверджень цієї версії на даний момент немає.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталась 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі гральні майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв могло бути набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.

Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.