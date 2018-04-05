Досить вже скорботи: мережу обурило фото кинутих до смітника іграшок з меморіалу жертв трагедії в Кемерові
У соцмережах з'явилося фото з кинутими на сміття іграшками та квітами, які раніше було покладено до стихійного меморіалу загиблим при пожежі в ТЦ «Зимова вишня» у Кемерові.
Таке ставлення до меморіалу жертвам трагедії обурило користувачів – більшість вває, що викидати подібні предмети – цинічно і зневажливо, а м'які іграшки слід утилізувати шляхом спалювання, або відвезти на могили загиблих дітей.
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Деякі, однак, пропонували передати іграшки до дитбудинку, «аби таке добро не пропадало дарма».
Деякі користувачі також заявили, що фото є фейковим, однак жодних підтверджень цієї версії на даний момент немає.
Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерові сталась 25 березня. За інформацією МНС РФ, вона почалася на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі гральні майданчики.
За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв могло бути набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.
Слідчий комітет РФ повідомив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушено кримінальну справу.