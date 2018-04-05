Труднощі перекладу: користувачів мережі насмішила російська версія назви трилера "Terminal" (відео)

18:32, 05 квітня 2018
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Головну роль у фільмі &quot;Кінчена&quot; зіграє Марго Роббі / скріншот

Читайте також"Повернення в Простоквашино": нова серія мультфільму набрала 14 мільйонів переглядівНа «Кинопоиск» та «Афіші» також зазначено нову назву, повідомляє Meduza. Однак головний редактор «Кинопоиск» Єлизавета Сурганова повідомила, що в їхній базі фільм «Terminal» з'явився два роки тому, і співробітники сайту самі переклали назву як «Кінцева».

«Коли є тільки англомовна назва, ми ставимо свій варіант. Потім прокатник часто міняє. Причому ми зараз з'ясували, що першу назву швидше за все придумав стажер, який працював місяць», — написала Сурганова.

В коментарях також припустили, що «Централ Партнершіп» вирішив поміняти назву через те, що багато користувачів і так читали його як «Кінчена», повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали "трейлер" хоррор-фільму про "порохоботів".

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Теги: #трейлер