Труднощі перекладу: користувачів мережі насмішила російська версія назви трилера "Terminal" (відео)

Спочатку картина повинна була називатися "Кінцева", однак у фінальній версії трейлера назва звучить як "Кінчена".

Російська кінокомпанія «Централ Партнершіп» 5 квітня опублікувала дубльований трейлер неонуарного трилера «Terminal» з Марго Роббі в головній ролі. І користувачі соцмереж виявили, що в російський прокат фільм вийде з назвою «Кінчена». Раніше назву картини перекладали як «Кінцева».

Читайте також"Повернення в Простоквашино": нова серія мультфільму набрала 14 мільйонів переглядівНа «Кинопоиск» та «Афіші» також зазначено нову назву, повідомляє Meduza. Однак головний редактор «Кинопоиск» Єлизавета Сурганова повідомила, що в їхній базі фільм «Terminal» з'явився два роки тому, і співробітники сайту самі переклали назву як «Кінцева».

«Коли є тільки англомовна назва, ми ставимо свій варіант. Потім прокатник часто міняє. Причому ми зараз з'ясували, що першу назву швидше за все придумав стажер, який працював місяць», — написала Сурганова.

В коментарях також припустили, що «Централ Партнершіп» вирішив поміняти назву через те, що багато користувачів і так читали його як «Кінчена», повідомляє видання.

Як повідомляв УНІАН, у мережі показали "трейлер" хоррор-фільму про "порохоботів".