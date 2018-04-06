Арматура та каміння: у Краснодарі гастарбайтери влаштували масштабне побоїще (відео)

Правоохоронці дізналися про інцидент вже з Інтернету, що стало причиною бійки нараз невідомо.

У російському місті Краснодар гастарбайтери влаштували масштабне побоїще.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, рингом для боїв без правил - став будівельний майданчик. Сталося все ще тиждень тому, та очевидці лише тепер опублікували відео у соцмережах.

Побиті гастарбайтери ні до поліції, ні до медиків не зверталися. Непорозуміння виникло між робітниками-мігрантами з Таджикистану та Північної Кореї. Зазначається, що у хід йшла арматура та каміння.

Правоохоронці дізналися про інцидент вже з Інтернету. Що стало причиною бійки нараз невідомо.