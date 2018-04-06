Арматура та каміння: у Краснодарі гастарбайтери влаштували масштабне побоїще (відео)
11:17, 06 квітня 2018Русский міръ
3753
Правоохоронці дізналися про інцидент вже з Інтернету, що стало причиною бійки нараз невідомо.
У хід йшла арматура та каміння / скріншот відео ТСН
У російському місті Краснодар гастарбайтери влаштували масштабне побоїще.
Читайте такожРазом з "тролями" Facebook заблокував сторінку московської мерії
Як йдеться в сюжеті ТСН, рингом для боїв без правил - став будівельний майданчик. Сталося все ще тиждень тому, та очевидці лише тепер опублікували відео у соцмережах.
Побиті гастарбайтери ні до поліції, ні до медиків не зверталися. Непорозуміння виникло між робітниками-мігрантами з Таджикистану та Північної Кореї. Зазначається, що у хід йшла арматура та каміння.
Правоохоронці дізналися про інцидент вже з Інтернету. Що стало причиною бійки нараз невідомо.
У російському Краснодарі гастарбайтери влаштували масштабне побоїще
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter