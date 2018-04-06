У Росії до Великодня випустили християнський iPhone X за майже $5 тисяч (фото)

Є православна і католицька версії смартфона.

До Великодня в Росії випустили християнський iPhone X. При цьому є православна і католицька версії смартфона.

Святкові версії смартфона прикрашені золотом. Вартість такого iPhone в переводі у валюту становить близько 4 750 доларів.

"Чудовий святковий дизайн, натхненний Святом Великодня і творчістю Фаберже", - описує товар виробник смартфонів преміум-класу "Caviar".

Смартфони отримали назви "Caviar iPhone X Credo Православна Пасха" і "Caviar iPhone X Credo Папа Римський".

Православна версія прикрашена мініатюрою з репродукцією ікони Спаса Нерукотворного XII століття. У центрі католицької версії зображено портрет Папи Римського Франциска і мініатюрне золоте розп'яття.

Також на сайті можна знайти мусульманську, буддистську та іудаїстську версії смартфона.

Як повідомляв УНІАН, у РФ випустили золоті iPhone X, присвячені перемозі Володимира Путіна на виборах президента РФ 18 березня 2018 року. Тираж смартфона – 76 примірників (на честь кількості відсотків, набраних главою держави на виборах).