Глобальна русифікація: Путін доручив повернути російські назви географічним об'єктам світу

Президент РФ доручив створити Атлас світу, в якому об'єкти будуть називатися первинними російськими іменами.

Президент Росії Володимир Путін доручив створити Атлас світу, в якому б географічні об'єкти називалися б іменами, даними російськими вченими і першовідкривачами.

Про це він оголосив на засіданні опікунської ради Російського географічного товариства, повідомляє ТАСС. На його думку, "російські назви, які давали ще в минулі століття і десятиліття наші дослідники і мандрівники, поступово витісняються з карт світу, тим самим стирається пам'ять про внесок Росії в вивчення планети і в розвиток науки".

Путін зазначив, що назви, дані російськими дослідниками, майже "вийшли з обігу", наприклад, в Антарктиді. Також такі є і в країнах, які знаходяться "ближче" до Росії, однак конкретні приклади президент РФ не озвучив.

Путін також заявив, що новий Атлас потрібно зробити загальнодоступним для туристів і мандрівників, в тому числі і в інтернеті.

Як повідомляв УНІАН, на з'їзді бізнесменів в лютому Путін також запропонував внести правки в анекдот. Так у жарті про зґвалтування президент РФ запропонував замінити тракториста на доярку.