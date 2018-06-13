Кадиров віршами відповів Слєпакову на його пісню про безпорадність збірної РФ
Одіозний глава Чечні Рамзан Кадиров, причетний до агресії РФ проти України на Донбасі, прокоментував пісню коміка Семена Слєпакова про слабкість збірної Росії на ЧС-2018.
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У своєму Telegram-каналі Кадиров написав, що йому пісня сподобалася, і "з почуттям гумору в Чечні усе нормально".
«Але от тільки одне прикро, незважаючи на те, що Семен вважає мене панацеєю, все ж в його пісні команда на чолі зі мною програла. Це непорядок», – висловився він.
Він також відповів коміку у віршованій формі:
«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня – не сыра,
За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю – ты же с Кавказа,
Должен понять меня, видимо, сразу...»
Далі Кадиров згадує грозненський футбольний клуб «Ахмат», де він «майже ФІФА», і обіцяє, що у всьому підтримає Росію.
Раніше російський комік Семен Слєпаков випустив нову пісню, присвячену майбутньому чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії. У пісні він пропонує, зокрема, призначити тренером збірної РФ Рамзана Кадирова.
Нагадаємо, в травні Україна ввела проти Кадирова персональні санкції. Зокрема: блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України і заборону на в'їзд на територію України. Подібні санкції були введені проти Кобзона і Кисельова.