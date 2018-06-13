Кадиров віршами відповів Слєпакову на його пісню про безпорадність збірної РФ

Главі Чечні прикро, що за сюжетом пісні, російська збірна під його керівництвом все ж програла.

Одіозний глава Чечні Рамзан Кадиров, причетний до агресії РФ проти України на Донбасі, прокоментував пісню коміка Семена Слєпакова про слабкість збірної Росії на ЧС-2018.

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У своєму Telegram-каналі Кадиров написав, що йому пісня сподобалася, і "з почуттям гумору в Чечні усе нормально".

«Але от тільки одне прикро, незважаючи на те, що Семен вважає мене панацеєю, все ж в його пісні команда на чолі зі мною програла. Це непорядок», – висловився він.

Він також відповів коміку у віршованій формі:

«И вроде как в глаз твое обращение

Не тронута бровь, прости, в сокращенье

Тебе отвечает на юмор Рамзан

Про Дзюбу, Египет и пармезан.

И слово мое тверже камня – не сыра,

За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров.

А брат называю – ты же с Кавказа,

Должен понять меня, видимо, сразу...»

Далі Кадиров згадує грозненський футбольний клуб «Ахмат», де він «майже ФІФА», і обіцяє, що у всьому підтримає Росію.

Раніше російський комік Семен Слєпаков випустив нову пісню, присвячену майбутньому чемпіонату світу з футболу, який пройде в Росії. У пісні він пропонує, зокрема, призначити тренером збірної РФ Рамзана Кадирова.

Нагадаємо, в травні Україна ввела проти Кадирова персональні санкції. Зокрема: блокування активів, запобігання виведення капіталів за межі України і заборону на в'їзд на територію України. Подібні санкції були введені проти Кобзона і Кисельова.