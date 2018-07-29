У Петербурзі під час військово-морського параду десантний катер врізався в опору мосту (відео)

Інцидент потрапив на кадри відеотрансляції, але російські військові все одно усе заперечують.

У Санкт-Петербурзі в ході головного військово-морського параду до дня ВМФ РФ десантний катер типу «Серна» зіткнувся з опорою Благовіщенського мосту.

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Інцидент потрапив на кадри трансляції телеканалу RT. На відео можна бачити, що в момент удару військові та моряки, що стояли на палубі, втратили рівновагу. Після зіткнення катер вирівняв курс і продовжив рух.

Водночас агентство ТАСС з посиланням на прес-службу Західного військового округу міноборони Росії заявило, що «військові спростували дані ЗМІ про інцидент з катером під час параду в Петербурзі».

У Петербурзі участь в урочистому огляді брали президент Росії Володимир Путін, міністр оборони Сергій Шойгу і головком російського ВМФ РФ Володимир Корольов.

Як повідомляв УНІАН, раніше в окупованому Севастополі пройшов парад до Дня ВМФ Росії. У ньому взяв участь російський прем'єр Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, в липні 2015 року під час параду до дня військово-морського флоту Росії в окупованому Севастополі сторожовий корабель «Ладний» здійснив невдалий пуск ракети, від якого дивом не постраждали люди.