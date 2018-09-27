Бобер-диверсант залишив тисячі росіян без світла

Диверсію звір зробив, зваливши надгрижене ним же дерево на лінію електропередачі.

У Солтонському районі Алтайського краю Росії бобер залишив без світла півтори тисячі осіб.

Про це повідомляє компанія «Алтайенерго», яка займається постачанням в регіоні.

«Персонал "Алтайенерго" оперативно повернув світло в оселі жителів Солтонського району, яке вони втратили з вини бобра. Диверсію звір зробив, зваливши надгрижене ним же дерево на лінію електропередачі (ЛЕП) 10 кіловольт з-за меж її охоронної зони. Тварина порушила енергопостачання півтори тисячі чоловік», — розповіли в компанії.

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У прес-службі уточнили, що електрикам знадобилося близько двох годин, щоб відновити становище. Енергетики поскаржилися на те, що тваринам неможливо пояснити правила електробезпеки, тому і відбуваються такі випадки. У компанії відзначили, що по можливості вживають заходів для захисту обладнання від тварин, а їх самих — від впливу електрики, наприклад, встановлюють птахозахисні пристрої на лініях електропередачі.

Компанія повідомила, що бобри не в перший раз залишають район без світла. Так, кілька років тому тварини знеструмили селище Бобровка.