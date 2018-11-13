У Росії четверо чоловіків прикинулися жовтим автобусом, щоб пройти по закритому для пішоходів мосту (відео)

Чоловіки пройшли кілька десятків метрів по одній з центральних смуг мосту, після чого їх зупинив охоронець.

У російському Владивостоці четверо чоловіків пройшли по Золотому мосту в костюмі жовтого автобуса. Вони назвали це акцією проти дискримінації пішоходів.

Про це повідомляє "Медуза".

Учасників ходи зняли на відео. Судячи з опублікованого ролику, чоловіки пройшли кілька десятків метрів по одній з центральних смуг мосту, після чого їх зупинив охоронець. Той зажадав, щоб учасники акції перейшли до узбіччя і повернулися назад.

Як повідомляв УНІАН, у Москві чоловік купив iPhone за ванну монети, які притягнув з собою в магазин.