Окупанти влаштували урочисту презентацію марки з Кримським мостом (фото)

Тираж нової марки склав 230 тисяч примірників.

У Москві презентували поштову марку із зображенням Кримського мосту.

Про це повідомляє місцеве видання "Керч.ФМ".

Як передає видання, поштові марки і конверти були доставлені в Московський Гостинний Двір, де пройшла урочиста церемонія.

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Марка з Кримським мостом надійшла в поштовий обіг 6 листопада 2018 року. Її тираж склав 230 тисяч примірників. Новий знак включає два купони, завдяки яким довжина марочного листа була збільшена до 183 мм. Міст на марці зображено повністю.

Як повідомляв УНІАН, незаконно збудований Росією Керченський міст зміщується. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок Кримського моста, де відбуваються процеси зсуву