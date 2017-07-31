"Не залишили виходу": зірка 90-х вирішив назавжди залишити Росію через "Свідків Єгови"

Лідер групи "Ноль" Федір Чистяков повідомив, що вирішив не повертатися в Росію у зв'язку з забороною "Свідків Єгови", пише Русская служба BBC.

Відомий рок-музикант є членом релігійної організації "Свідки Єгови". За словами Чистякова, рішення він прийняв у той момент, коли знаходився в концертному турі в США.

"Можеш вважати це моїм інтерв'ю офіційною заявою про від'їзд з країни. Мені просто не залишили виходу", - сказав музикант в розмові з журналістом "Новой газеты". За словами Чистякова, до цього він не планував емігрувати з Росії.

"І ось ми полетіли з туром в США. А напередодні відбувся судовий процес, результатом якого стала заборона "Свідків". Для мене це було шоком. Ймовірність того, що я не повернуся з американського туру, почала сильно зростати. А 17 липня, коли відхилили апеляцію, я прийняв остаточне рішення", - пояснив він.

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20 квітня цього року Верховний суд Росії на вимогу міністерства юстиції визнав екстремістською діяльність "Свідків Єгови" і заборонив їм працювати на території країни.

17 липня Верховний суд відхилила апеляційну на це рішення, і заборона на діяльність організації та її ліквідації в Росії набув чинності.

За словами Чистякова, після рішення суду він не зможе працювати в Росії, "так як його можуть у будь-яку хвилину забрати". Через заборону він не зможе "відкрито сповідувати свою релігію".

"Це травма, навіть якщо тебе не саджають, але є вже і посадки, - пояснив музикант. - Така обстановка робить будь-яку творчу активність безглуздою. В чому сенс, якщо завтра за тобою можуть прийти?"

"Ноль" - відома російська рок-група, заснована Чистяковим, Олексієм Ніколаєвим та Анатолієм Платоновим восени 1985 року. Вона припинила існування у 1992 році, коли Чистяков був заарештований у кримінальній справі про спробу вбивства його знайомої.

Чистяков напав з ножем на свою знайому. Суд визнав Чистяков неосудним. З діагнозом параноїдна шизофренія його відправили на лікування в психіатричну лікарню, де той провів близько року.

Суд відправив його на примусове лікування. У 1996 році Чистяков приєднався до "Свідків Єгови", а пізніше почав сольну музичну кар'єру.

Цього року ланувалося відтворення гурту після 25-річної перерви, в листопаді повинен був відбутися його концерт в Москві.

Чистяков в інтерв'ю виданню "Новая газета" сказав, що не збирається закривати свої музичні проекти і продовжить концертну діяльність. За його словами, змінилося тільки місце його "перебування". Чистяков хоче записати новий альбом в Нью-Йорку.

Представники "Свідків Єгови" говорили на судових процесах, що ніколи не займалися екстремізмом. Крім апеляційної скарги у Верховний суд вони звернулися в Європейський суд з прав людини.

До цього в Росії відбулися кілька судових процесів проти громад релігійної організацій. Її регіональні відділення неодноразово притягувались до відповідальності за обвинуваченням у поширенні екстремістських матеріалів.

У 2014 році Верховний суд визнав екстремістським сайт організації і три розміщені на ньому книжки.

"Свідки Єгови" з'явилися в 1931 році в США в результаті розділення релігійного руху "Дослідники Біблії".