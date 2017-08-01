На репетиції параду ВМФ "орли" Путіна не побачили в ньому головнокомандувача (відео)

На порталі YouTube з'явився відеоролик, на якому видно, як під час урочистого заходу міністра оборони Росії Сергія Шойгу назвали верховним головнокомандувачем.

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На відео до Шойгу звертається адмірал і називає його «товариш верховний головнокомандувач». Шойгу щось бурмоче і йде.

Зазначимо, що згідно статті 87 Конституції РФ верховним головнокомандуючим Збройними силами є президент Російської Федерації.

У телеграм-каналі близького до агентству Life пабліка Mash зазначено, що заходом була репетиція військово-морського параду на честь Дня ВМФ. Зазначено, що Шойгу в даному випадку зіграв роль Володимира Путіна.

Військово-морський парад на честь Дня ВМФ пройшов в Санкт-Петербурзі 30 липня. Путін у супроводі Сергія Шойгу здійснив обхід кораблів. Путін привітав екіпажі кораблів з Днем Військово-морського флоту.