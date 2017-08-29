Росіянина оштрафували за пляшку миючого засобу на антикорупційному мітингу

Жителя Брянська оштрафували на 10 тисяч рублів після антикорупційного мітингу 26 березня.

Як передає Tjournal.ru, суд визнав його винним у порушенні порядку проведення публічного заходу (частина 5 статті 20.2 КпАП РФ) через те, що в руках у нього була пляшка миючого засобу «Туалетне каченя».

Як випливає з постанови суду, він ніс чистячий засіб на заході, не узгодженому з владою, і порушив закон «Про збори, ходи, мітинги і пікетування».

Брав участь у проведенні неузгодженого в установленому законом порядку публічного заходу у формі ходи, спрямованого на боротьбу з корупцією, при цьому під час ходи, у складі групи громадян близько 50 осіб, ніс у руках чистячий засіб «Туалетне каченя», демонструючи оточуючим.

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Згідно з постановою, підтвердженням вини учасника мітингу служать його пояснення, кілька протоколів, рапорт співробітника МВС по Брянську, а також DVD-диск з відеозаписом ходи.

Суд виніс рішення 13 квітня, проте про нього стало відомо тільки 28 серпня. Адвокат проекту «РосЕвроСуд» Костянтин Терехов розповів TJ, що його підзахисний намагався оскаржити рішення, але 31 травня 2017 року Брянський обласний суд залишив скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без зміни. Тепер він має намір звернутися в Європейський суд з прав людини.