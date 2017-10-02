Скріпи міцнішають: у Росії затвердили правила користування кадилом

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв затвердив вимоги протипожежної безпеки для релігійних об'єктів, в яких зазначено порядок запалювання кадила.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідною постановою «Правила протипожежного режиму в Російській Федерації» доповнено розділом «Об'єкти релігійного призначення». До теперішнього часу спеціального регулювання в частині пожежної безпеки об'єктів релігійного призначення не було.

У документі вказується, що розпалені кадила можна ставити виключно на негорючу підставку в спеціально відведеному місці.

«Відстань від місця установки запаленого кадила до предметів оздоблення приміщення та інтер'єру, одягу та інших предметів, виконаних з горючих матеріалів, має бути не менше 0,5 метра», - йдеться в документі.

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Також вказується, що в приміщенні для священнослужителів повинно бути не менше одного вогнегасника і в храмах необхідно щодня перевіряти евакуаційні виходи.

Документ погоджений з Міжрелігійною радою Росії.