Вбивство чемпіона світу з пауерліфтингу в Росії: п'яний поліцейський не дозволив солдатам зупинити бійку

У Хабаровську порушено кримінальну справу проти поліцейського, який спостерігав за бійкою, в якій вбили чемпіона світу з пауерліфтингу Андрія Драчова. Поліцейського, якого вже звільнили зі служби, підозрюють у зловживанні повноваженнями, повідомляє Meduza.

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За версією слідства, поліцейський, ім'я якого не наводиться, знаходився на місці бійки у стані алкогольного сп'яніння. Він «через невірно зрозуміле почуття товариства, використовуючи свої службові повноваження, всупереч інтересам служби» не розборонив забіяк.

Крім цього, коли на місце прибули викликані охороною бійці Росгвардії, «співробітник поліції став переконувати їх не вживати будь-яких заходів реагування». Це було зроблено, коли Драчов був іще живий.

Вулична бійка, в якій був убитий Драчов, сталася 20 серпня. Після місяця розшуку в поліцію з'явився підозрюваний у вбивстві Анар Аллаверханов.

Проти бійців Росгвардии, які спостерігали за бійкою, також порушено кримінальну справу за статтею про халатність. При цьому в керівництві відомства заявляли, що співробітники діяли у відповідності з посадовими інструкціями.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Росії група поліцейських зламала ногу футбольному вболівальнику.