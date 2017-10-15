"Дно пробито": у Росії продають футболки зі Сталіним з написом "Love Russia" (фото)
03:52, 15 жовтня 2017Русский міръ
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На футболках із зображенням Сталіна написано "Love Russia".
Футболка із зображенням Сталіна / facebook.com/TverskoyAA
У Росії почали продавати футболки із зображенням Йосипа Сталіна і написом "Love Russia". Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Олександр Тверськой, опублікувавши відповідне фото.
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"О, дно пробито. У Росії надійшли у продаж майки зі Сталіним", - підписав він знімок.
У коментарях користувачі запитують, коли будуть футболки з Гітлером і Чикатилою.
Як повідомляв УНІАН, Навальний запустив інтернет-магазин з футболками, толстовками і сумками, на яких зображені Путін і Медведєв.
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