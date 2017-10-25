Геєборець Мілонов закликав захистити "класичну петербурзьку шаверму"

Депутат Держдуми Віталій Мілонов звернувся до губернатора Санкт-Петербурга Георгія Полтавченко з проханням зберегти та захистити ряд точок громадського харчування, де протягом багатьох років готують класичну петербурзьку шаверму. Про це РБК повідомили у прес-службі депутата.

Читайте такожУ Росії закували в наручники чоловіка, якому не сподобався салат "Цезар"

"Наша петербурзька шаверма, по суті, стала одним із впізнаваних символів міста - як колись ленінградські пампушки. Сотні і тисячі туристів з усієї Росії і навіть зарубіжжя приїжджають до Санкт-Петербурга насолодитися неповторним смаком цієї страви. Ні в Москві, ні в якому-небудь іншому місті не знайти такої смачної шаверми, як у нашому місті", - написав Мілонов у своєму листі губернатору.

"Шаверма у Ленінграді-Петербурзі з'явилася в епоху перебудови та гласності та стала одним із символів нового часу у 1990-х роках. Вона була доступною і поживною їжею для представників творчої інтелігенції, музикантів, рокерів, чиновників, простих людей. У місті навіть склався своєрідний культ шаверми, з'явилися «зразкові» місця, де її готують за «правильним» рецептом. Ми повинні зберегти цю кулінарну спадщину Петербурга для майбутніх поколінь городян", - упевнений Мілонов.

Він пропонує створити спеціальну комісію із чиновників міської адміністрації, депутатів і краєзнавців з метою виділити із загального числа даних закладів вуличного харчування саме ті, які будуть гідні особливого охоронного міського статусу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Мілонов заявив про бажання влаштувати масовий розстріл "голубих і наркоманів".