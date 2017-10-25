Російський філософ: у біографії Путіна говориться, що Бог двічі не пустив його на Афон

"Не втримався і купив у кіоску на Курському вокзалі біографію Путін з картинками. Дешеве видання на сірому папері", - написав російський філософ і журналіст Максим Горюнов на своїй сторінці у Facebook.

"Пишуть, що дід Путіна, легендарний Спірідон Путін, справді був кухарем Леніна і Сталіна. Коли Сталін з Берією вирішували, скільки треба розстріляти, Спиридон готував їм, приміром, відбивні", - переповів один із епізодів книги Горюнов.

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"У першу поїздку Путіна на Афон розігралася буря і він не зміг відвідати монастир. У другу в Росії стався теракт [у Беслані 1 вересня 2004 року] і довелося повернутися. Тільки в третю він дістався до святої гори", - виклав факти філософ.

Він припустив, що цільовий читач книги - "похмурий вахтер з ранньої електрички Пєтушкі - Москва". "Це біографія ніби говорить вахтеру з Пєтушків: перед тобою могутнє чудовисько, яке Бог двічі не пустив на Афон. Подумай, що він з тобою зробить, якщо ти почнеш бешкетувати. Уяви, як його дід робив відбивні для Йосифа Віссаріоновича, і змирися", - підкреслює Горюнов.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно російський пенсіонер, який залишився без грошей, попросив Путіна викопати йому могилу і купити труну.