Льотчик не бачить і не чує: в РФ заявили про "провальну" електроніку розхваленого Мі-28

Голова комітету Ради Федерації Росії з оборони і безпеки Віктор Бондарєв розкритикував електроніку бойового вертольота Мі-28 "Нічний мисливець", а також окуляри для пілотів.

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Як передає видання «РИА Новости», своє невдоволення він висловив на засіданні законодавчого забезпечення оборонно-промислового комплексу, відповідаючи на зауваження представників "оборонки", які говорили про недостатнє фінансування дослідно-конструкторських розробок з боку російського Міноборони.

За словами Бондарєва, Мі-28 довели до розуму завдяки Сирії, але льотчики відзначають, що виправили ще не всі вади. "Електроніка провальна: нічого льотчик не бачить, нічого льотчик не чує. Ці окуляри, які надягають, вони називають "смерть пілотам". Небо безхмарне — все нормально, а якщо якась димка — три дні з червоними очима ходять", — констатував колишній головком ВКС РФ.

Як зазначає видання, ударний вертоліт Мі-28Н отримав назву "Нічний мисливець" за здатність виконувати бойові завдання в будь-який час доби. Він призначений для вогневої підтримки передових частин сухопутних військ, мотострілкових і танкових підрозділів. У Сирії машина застосовувалася при наступі на Пальміру.

У жовтні минулого року заступник міністра оборони Юрій Борисов заявив, що сирійський досвід враховано при створенні нової модифікації — Мі-28НМ.