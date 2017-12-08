Російські туристи влаштували тисняву в аеропорту Пхукета

В аеропорту Пхукета почалася тиснява через сотні російських туристів, які прибули в термінал за кілька годин до вильоту, не знаючи, що їх рейси перенесли. Про це в п'ятницю, 8 грудня, повідомляє 78.ru.

8 грудня пасажири рейсів Пхукет — Санкт-Петербург і Пхукет — Москва по приїзді в тайський аеропорт дізналися про затримку рейсів.

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Компанія «Північний вітер» перенесла зазначені рейси 7 грудня, але не сповістила про це туристів. У залі очікування повітряної гавані почалася тиснява.

Відправлення рейсів, виліт яких планувався на 03:20 за місцевим часом, фактично було виконано о 05:45.