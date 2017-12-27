Валуєв опублікував у Instagram потішне фото з улюбленим співаком Путіна

Депутат Держдуми РФ і боксер Микола Валуєв опублікував в Instagram спільне фото зі співаком Миколою Расторгуєвим, який вважається улюбленим співаком Володимира Путіна. Валуєв зазначив, що також є шанувальником творчості Расторгуєва.

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"Творчість Миколи Расторгуєва поважає і любить вся наша родина. Так йому і сказав. Пам'ятаю навіть шкільну самодіяльність на випускному під пісню про Гліба Жеглова і Володю Шарапова", - написав Валуєв.

Підписники активно обговорюють фото. Один із них пожартував, що "з куртки Валуєва вийде просторий намет для Рассторгуева". Інший нагадав, що зріст Валуєва - 2 м 13 см.

"Після фільму «башка» я у Вас закохалася! Мені здається на скільки Ви великий на стільки багато у Вас доброти і ніжності!", - написала Валуєву одна з підписниць.

26 грудня Валуєв і ряд російських громадських діячів зібралися на ВДНГ у Москві і висунули Володимира Путіна в президенти. Президентські вибори у Росії відбудуться у березні 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Росії суд не відправив у в'язницю винуватця смерті басиста улюбленої групи Путіна. Музикант помер у барі під час розмови про Донбасі, отримавши удар в голову.