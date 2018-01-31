Гаряча суперечка про Сталіна довела двох журналістів до бійки в прямому ефірі (відео)

Журналісти Максим Шевченко і Микола Сванідзе побилися в ході прямого ефіру на радіостанції "Комсомольська правда". Відео опубліковане на YouTube-каналі радіостанції.

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Відзначається, що опоненти обговорювали питання "Чи є сталінізм хворобою, яку треба лікувати", пише "Радіо Свобода".

Шевченко заявив, що Сванідзе "плює на могили радянських солдатів. У відповідь на це Сванідзе назвав його "мерзотником" і заявив, що йому потрібно "дати по морді".

Після цього між членами Ради з прав людини при президенті Росії почалася бійка.