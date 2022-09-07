На думку колишнього депутата Держдуми РФ, "англосакси" хочуть скоротити населення планети Земля. Для цього там створюють вірус безпліддя, щоб в Росії помер кожен третій житель, вважає чиновник.

Заступник повноважного представника Президента Російської Федерації в Далекосхідному федеральному окрузі Григорій Куранов розповів школярам і студентам про теорію "золотого мільярда".

На думку колишнього депутата Держдуми РФ, "англосакси" хочуть скоротити населення планети Земля. Для цього там створюють вірус безпліддя, щоб в Росії помер кожен третій житель, вважає чиновник.

"Вчені на Заході порахували, що для оптимального життя на Землі потрібно скоротити населення планети до 1 млрд жителів. З них - 200 млн повинні жити як еліта, а 800 млн - для обслуги. Для цього на Заході придумали нову систему цінностей. Крім штучних епідемій, також закликають скорочувати населення планети одностатевими шлюбами, йде відмова від традиційної сім'ї. Йде впровадження ідеї "Нафіг вам сім'я?". Мої колеги вважають, що після ковіда буде вірус безпліддя. Це для того, щоб скоротити населення планети до "золотого мільярда", - сказав Куранов.

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Політик додав, що в Росії живе 150 млн людей. На думку Куранова, мета Заходу - скоротити цю цифру втричі.

"50 млн росіян - цієї кількості вистачить, на думку Заходу, для видобутку корисних копалин в РФ і для роботи на шкідливому виробництві", - сказав Куранов.

Раніше в Росії заявили, що Україна нібито зробила запит на адресу турецького виробника "Байрактарів" про можливість оснащення безпілотників системами розпилення біозброї.

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