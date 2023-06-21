Дві "пташки" приземлилися поблизу війсьової частини.

Одразу кілька невідомих безпілотників упали у Підмосков'ї.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", близько 5-ї ранку 21 червня очевидці повідомили про вибух у небі неподалік села Лукіне. За попередніми даними, це був збитий безпілотник. Наразі на місці працюють оперативні служби.

Також ще два безпілотники впали в той же час у Наро-Фомінському районі Підмосков'я, неподалік військової частини. За даними каналу SHOT, там знайдено уламки безпілотників. За попередніми даними, постраждалих немає.

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БПЛА атакують Росію - останні новини

У Росії стабільно тривожно через невідомі безпілотники. Досить часто "пташки" дістаються Москви через Калузьку область. Так, нещодавно повідомлялося про падіння двох безпілотників на дорозі області. Тоді місцеві жителі стверджували, що БПЛА летіли в бік Москви.

Інші регіони також не в безпеці. Так, кілька днів тому у Воронежі дрон врізався в багатоповерхівку, було пошкоджено кілька квартир, постраждали двоє людей.

У Росії паніка через БПЛА набирає обертів. Так, нещодавно росіянка переплутала дрон з дитячою іграшкою і викликала всі можливі служби.

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