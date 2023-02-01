Кілька місяців тому окупанти вирішив, що він повинен вбивати українців, але на війні знайшов свою смерть.

В Україні ліквідовано 45 річного Олександра Бочарова - батька шістьох дітей, отамана хутора Кам'яний Данилівського району Волгоградської області РФ.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, окупанта ліквідовано 19 січня. Він "зажмурився" разом із групою, коли вони поверталися із завдання. За даними експерта, окупанта "задвохсотила" українська артилерія.

У козацького товаристві станиці Островської з Бочарова зробили справжнього "героя"-добровольця. Він нібито з 24 лютого, "спочатку мовчав-мовчав", а у листопаді відчув себе "патріотом".

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"Каже: "Батю, я піду добровольцем. А в нього шестеро дітлахів. Я йому кажу: "Ти розумієш, що там можна голову скласти? На що він мені відповів - Треба ж комусь йти", - згадав один з товаришів "зажмуреного" росіянина.

Втрати окупантів: актуальні дані

Українські воїни за добу знищили ще понад 900 російських окупантів, втрати росіян в Україні перетнули нову "червону лінію". Загальні бойові втрати ворога з 24 лютого до 1 лютого серед особового складу орієнтовно склали близько 128 тис. 420 (+920 за добу) осіб.

Нещодавно стало відомо, що на війні в Україні ліквідовано російського "бойового попа" з РПЦ Олександра Караулова разом з цілою пачкою інших окупантів під час евакуації "трьохсотих". Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

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