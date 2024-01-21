У Ленінградській області оголосили режим підвищеної готовності на всіх об'єктах критичної інфраструктури, повідомляє уряд російського регіону.
"Підрозділи охорони та силові структури отримали накази на знищення безпілотних літальних апаратів у разі їх виявлення на прилеглих територіях", - йдеться у повідомленні.
Як пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело, Москва і Санкт-Петербург отримали екстрену інформацію про підльот 10 невпізнаних літальних об'єктів. Дрони могли помітити на півдні Брянської області, вони пролітали повз військового аеродрому Сеща північним курсом.
Атака БПЛА на Ленінградську область: що відомо
Нагадаємо, що минулої ночі в селищі Усть-Луга під Санкт-Петербургом сталася масштабна пожежа на нафтовому терміналі морського порту компанії "Новатек". У мережі з'явилися фото і відео пожежі, повідомлялося, що перед загорянням місцеві чули звук дрона і вибухи.
Джерело УНІАН повідомило, що цю пожежу організувала Служба безпеки України за допомогою дронів-камікадзе. Сьогодні стало відомо, що робота цього нафтового терміналу повністю зупинена.