У Москві тренер з фігурного катання кинула дитину об лід під час тренування.
Ролик опублікував Telegram-канал LIFE SHOT.
На кадрах видно, як жінка під'їжджає на ковзанах до дівчинки, хапає її за руку і жбурляє в сторону.
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За даними каналу, тренер не вперше жорстоко поводиться з дітьми. Вона постійно принижує їх і лається матом на заняттях. Одна з учениць поскаржилася, що тренер одного разу роздряпала їй обличчя.
Після скарг батьків у 2019 році тренера вже усували від роботи, але через два тижні вона знову почала працювати з дітьми.
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