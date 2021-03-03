На записі видно, як жінка під'їжджає на ковзанах до дівчинки, хапає її за руку і жбурляє її в сторону.

У Москві тренер з фігурного катання кинула дитину об лід під час тренування.

Ролик опублікував Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, як жінка під'їжджає на ковзанах до дівчинки, хапає її за руку і жбурляє в сторону.

Читайте такожУ Росії завели справу на вчительку, яка смикнула учня за хворе вухо

За даними каналу, тренер не вперше жорстоко поводиться з дітьми. Вона постійно принижує їх і лається матом на заняттях. Одна з учениць поскаржилася, що тренер одного разу роздряпала їй обличчя.

Після скарг батьків у 2019 році тренера вже усували від роботи, але через два тижні вона знову почала працювати з дітьми.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН