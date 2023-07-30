У жодному ранковому випуску новин на федеральних каналах про цю атаку не згадали. Головною темою був парад ВМФ в Санкт-Петербурзі за участю Путіна.

Російські федеральні телеканали дружно проігнорували сьогоднішню нічну атаку дронів на Москву - у жодному ранковому випуску новин про це не згадали.

Як відзначають російські ЗМІ, таке рішення було прийнято, щоб "не затьмарювати парад ВМФ" в Санкт-Петербурзі за участю президента Росії Володимира Путіна.

Так, повідомляється, що Перший канал проігнорував атаку в "Москва-Сіті" в новинних випусках в 6 і 10 ранку, їх головною темою став військовий парад і привітання морякам. Телеканал "Росія 1" свій єдиний ранковий випуск новин о 10 годині також присвятив параду ВМФ і повідомив, крім того, про бесіду Путіна з журналістами за підсумками саміту Росія-Африка. У новинах НТВ, крім параду і зустрічі Путіна з журналістами, розповіли про стихійні лиха в російських регіонах і ювілей тренера Ірини Вінер.

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Нічна атака безпілотників на Москву - що відомо

Вночі 30 липня Москву атакували дрони, у зв'язку з інцидентом повітряну зону над Москвою закрили для польотів. Повідомлялося про руйнування на фасадах двох веж "Москва-Сіті". При цьому російські ЗМІ повідомляли, що в постраждалій вежі "Москва-Сіті" розміщені відразу три російських Міністерства - Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв'язку.

В Міноборони РФ звинуватили в атаці Україну. При цьому у відомстві заявили, що дрони впали на "Москва-Сіті" після того, як їх придушили за допомогою РЕБ.

Як заявили в Повітряних силах ЗСУ, коментуючи удар, російська глибинка після атаки дронів на Москву може забути про спокій. Тепер війна в Україні стосується всіх жителів Російської Федерації.

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