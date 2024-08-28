У 2017 році доньки Кадирова літали на приватному літаку в Париж.

Дочки глави Чечні Рамзана Кадирова Каріна, Табарік і Хеді скористалися паспортами з іншим прізвищем для поїздки до Франції 2017 року, випливає з витоку бази перетину кордонів, яку вивчило "Агентство".

У червні 2017 року дочки Кадирова літали в Париж на бізнес-джеті Airbus ACJ319 свого батька. На борту була щонайменше 21 людина. Серед пасажирів були три дочки глави Чечні, які використовували паспорти на прізвище Мусаєва. При цьому в документах у них було по батькові Рамзановна і справжні дати народження. Усі три паспорти, які використовували дочки Кадирова, згідно з іншими витоками, досі значаться як чинні.

Як зазначає "Агентство", у Парижі проводить покази модний будинок Firdaws, яким керує ще одна дочка Кадирова, Айшат.

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Крім них, на борту також була Фатіма Хазуєва. Як писав "Проєкт", вона перебуває у стосунках із главою Чечні. До Франції літала і дочка Хазуєвої Ашура, яка використовувала документи з прізвищем матері. Кадиров називає її дочкою своєї дружини Медні, а з повідомлень чеченської влади випливає, що вона має прізвище глави регіону. Ашурі Кадировій зараз 12 років, а на момент польоту їй було п'ять, уточнює "Агентство".

"Діяння" дітей Кадирова - деталі

Син Рамзана Кадирова, Адам, знявся в пафосному відеоролику, де він стріляє одночасно з двох золотих кулеметів. Ролик отримав вірусну популярність.

На відео 16-річний Адам під епічну музику стріляє зі зброї, яку за російськими законами йому не можна брати в руки, оскільки він неповнолітній. Для підвищення рівня пафосу ролик знято одразу з кількох точок.

Користувачі Мережі сприйняли безглуздий ролик не без гумору. Так, сина Кадирова вже охрестили "циганським бароном" і "Рембо на мінімалках". Дехто також запитує, чому цей бравий боєць досі не під Курськом.

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