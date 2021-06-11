Дівчина просила не видавати її родичам.

У Дагестані поліція забрала з кризової квартири жительку Чечні, яка втекла від сім'ї через сексуальну орієнтацію. Є інформація, що дівчина – донька соратника Рамзана Кадирова.

Як розповіла дагестанська журналістка та правозахисниця Світлана Анохіна у своєму Instagram, 10 червня поліцейські вломилися в кризову квартиру групи «Марем» у Махачкалі. У цій квартирі переховувалися жінки, які зазнали домашнього насильства.

Одна з них пішла з дому три дні тому через побиття та відправила в поліцію відео, в якому просила не видавати її родичам.

«За моєю інформацією, навколо будинку стоять машини чеченських та дагестанських поліцейських. Їй загрожує найжорстокіша розправа, її можуть вбити», – зазначила Світлана Анохіна.

За інформацією опозиційного чеченського Telegram-каналу 1Adat, дівчину звуть Халімат Тарамова.

Передбачається, що «через просту дівчину кадирівці не поїхали б в іншу республіку», ймовірно, вона – донька соратника Ахмата Кадирова Аюба Тарамова. Раніше він обіймав посади голови апарату адміністрації Чечні та першого заступника міністра ЖКГ республіки.

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Автор: Катерина Шварц