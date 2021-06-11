У Дагестані поліція забрала з кризової квартири жительку Чечні, яка втекла від сім'ї через сексуальну орієнтацію. Є інформація, що дівчина – донька соратника Рамзана Кадирова.
Як розповіла дагестанська журналістка та правозахисниця Світлана Анохіна у своєму Instagram, 10 червня поліцейські вломилися в кризову квартиру групи «Марем» у Махачкалі. У цій квартирі переховувалися жінки, які зазнали домашнього насильства.
Одна з них пішла з дому три дні тому через побиття та відправила в поліцію відео, в якому просила не видавати її родичам.
«За моєю інформацією, навколо будинку стоять машини чеченських та дагестанських поліцейських. Їй загрожує найжорстокіша розправа, її можуть вбити», – зазначила Світлана Анохіна.
За інформацією опозиційного чеченського Telegram-каналу 1Adat, дівчину звуть Халімат Тарамова.
Передбачається, що «через просту дівчину кадирівці не поїхали б в іншу республіку», ймовірно, вона – донька соратника Ахмата Кадирова Аюба Тарамова. Раніше він обіймав посади голови апарату адміністрації Чечні та першого заступника міністра ЖКГ республіки.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Чечні з почестями поховали терориста, який обезголовив вчителя у Франції (відео)
- У Чечні "на численні прохання" будують мечеть імені Кадирова (фото)
- Сотні бійців Росгвардії за $1,4 мільйона: стало відомо, у скільки обходиться охорона Кадирова
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram