На них поскаржився місцевий житель.

У Ставропольському краї затримали і відвезли у відділення поліції школярів, які жартома кричали "Слава Україні".

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Обережно, новини". Інцидент стався в місті Ізобільний. Місцевий житель заявив на дітей 7 і 11 років за те, що вони "кричать гасла на підтримку України", вказавши на їх національність (роми) і зажадавши затримати їх.

Діти сказали силовикам, що почули цю фразу в новинах і навіть не знали її значення. З ними "провели бесіду", направили матеріали до комісії у справах неповнолітніх. Крім того, тепер батьків школярів перевіряють.

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Доноси на дітей в Росії

Як відомо, після початку повномасштабної війни в Росії зросла кількість доносів. Екс-співробітник КДБ СРСР і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповідав, що у Російській Федерації налічується близько 4,5 мільйона стукачів.

У Москві жінка через дитячу сварку поскаржилося поліції на 8-річну однокласницю своєї дочки. Вона звинуватила дитину в русофобії через ролик в мережі.

А в Ханти-Мансійському окрузі директор школи написала донос на ученицю через стрічки у волоссі, які нагадали їй кольори прапора України.

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