Він вважає, що з Лукашенком зустрівся двійник російського президента.

Російський президент Путін тепер змушений доводити людям, що у нього немає двійників.

Таку думку висловив письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман. Він нагадав, що під час візиту в Крондштат Путін зустрівся з "простими" людьми на вулиці. Російські пропагандисти показали сюжет, в якому людина з натовпу запитує його: "Володимир Володимирович, а як же карантин?".

"Путін відповідає їм:"Люди ж важливіші, ніж карантин". Ви думаєте, що це просто жарт, заготовлений заздалегідь для Путіна? Зрозуміло, що це підставні люди, спеціально запитують, він спеціально відповідає. Але ні, все набагато гірше. Адже це та ситуація, коли Путін змушений особисто доводити, що це не двійник, що у нього немає двійників", - сказав Шейтельман.

На думку політтехнолога, "фотосесія" Путіна і Лукашенка на площі мала продемонструвати, що російський президент "справжній".

"Чим зайнятий президент Росії? Старанно доводить, що він не верблюд, що він не двійник", - додав письменник, зазначивши, що на зустрічі з Лукашенком, швидше за все, був двійник Путіна.

Двійники Путіна: що відомо

Чутки про наявність двійників у російського президента ходять давно, в мережі навіть публікували їх клички - "говорун", "удмурт", "дипломат" і "банкетний".

Люди помічали, що на різних заходах у Путіна може змінюватися форма вух або носа. Крім того, двійники поводяться інакше.

Про двійників президента РФ говорив і глава української розвідки Кирило Буданов. За його словами, двійник Путіна приїжджав в окупований Маріуполь і виступав на параді 9 травня.

Відомо, що перед зустріччю з Путіним люди з його оточення не тільки сидять на карантині, а й здають різні медичні аналізи.

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