Тактичні успіхи у росіян є, а стратегічно - програш, зізнався терорист.

Терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) вчергове розкритикував дії російських загарбників у Бахмуті і передрік стратегічну поразку Росії.

У своїх соцмережах Гіркін зазначив, що оборона Бахмута побудована українською армією грамотно. У Росії, на його думку, досі немає панування в повітрі, а іншими засобами ізолювати ЗСУ не вийде.

Все що залишається окупантам - це спробувати "продавити" оборону захисників Бахмута. "У тилу є резерви (ЗСУ), які своєчасно і безпечно перекидаються на загрозливі ділянки. В результаті - фронтальне "продавлювання" оборони - як єдиний можливий варіант".

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Тактичні успіхи є, а стратегічно - програш, додав Гіркін: "Просто тому, що бойові дії ведуться" за правилами "сторони, що бореться, зайнявши оборонну позицію. Ця сторона свідомо вибрала оборону для виграшу часу і економії (на майбутнє) ресурсів".

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Росія продовжує штурмувати Бахмут, хоча наступ окупантів помітно "просів", зазначив боєць ЗСУ "Мамай".

Всього в боях за місто Росія пожертувала тисячами своїх солдатів. Цієї кількості вистачило б, щоб піти у ще один наступ на Київ, розповів аналітик Іван Киричевський.

У лютому Росії вдалося окупувати тільки 0,04% території.

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