Російський терорист заявив, що "приватникам" немає місця на фронті.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) озвучив своє "ні" з приводу приєднання найманців ПВК "Вагнер" до російської армії.

Про це терорист висловився у своєму Telergam. За його словами, російська армія так функціонувати "нормально не зможе", але, разом з тим, провокувати смуту зворотним рішенням не можна.

"Моя відповідь на поставлене підсумкове питання - "ні". Не готова. Нормально не зможе. Але не робити цього - означає спровокувати смуту незабаром. І стосується це, в першу чергу, не добровольчих формувань, а ПВК", - заявив він.

Гіркін констатував, що "приватникам" не місце на фронті. Вони можуть воювати виключно закордоном, вважає терорист.

Шойгу затягнув зашморг на шиї Пригожина

Нагадаємо, що 10 червня в Міноборони РФ озвучили, що рішенням чинного міністра Сергія Шойгу збираються зобов'язати всі добровольчі формування (включно з ПВК "Вагнер") підписати контракти на службу в російській армії до 1 липня.

Там вважають, що це позитивно вплине на армії і дозволить найманцям набути правового статусу.

Відзначимо, що на цю ідею вже відреагував засновник "вагнерівців" Євген Пригожин. Він посла Шойгу з його указами і заявив, що повноваження міністра поширюються виключно на зону його відповідальності, куди не входить ПВК.

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