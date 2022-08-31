Користувачі мережі "спалили", що свої останні відео Стремоусов записував у Росії.

Херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який співпрацює з російською окупаційною владою в місті, підтвердив свою втечу до Воронежа.

Про це він заявив у своїх соцмережах.

При цьому зрадник стверджує, що виїхав до Росії нібито на семінар з комунікативного лідерства – проведення заходу збіглося з початком контрнаступу ЗСУ під Херсоном.

Відео дня:

Гауляйтерів у Воронежі росіяни нібито вчили "пояснювати" цивільному населення плани щодо "інтеграції" українського регіону до складу Росії.

Як писав УНІАН, раніше користувачі мережі помітили, що останні відео про "успіхи" росіян на фронті Стремоусов записував на тлі архітектури Воронежа, а мешкає херсонський колаборант у п’ятизірковому готелі Marriott.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни продовжують наступати на Донбасі. Як повідомив Генштаб уранці, противник намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов.

Провалом для ворога закінчився і штурм у напрямках Красногорівки та Мар’їнки.

Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках – в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

Крім того, ЗС РФ перегруповуються коштом погано навчених добровольців з третього армійського корпусу на Запорізькому напрямку з метою відновлення наступу.

Це, підказують аналітики з Інституту вивчення війни, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ, офіційно оголошений кілька днів тому, змушує ворога змінювати пріоритети.

Також експерти вважають, що Росія перейде до оборони Мелітополя – важливого логістичного вузла між Ростовською областю та півднем.

Війська України продовжують здійснювати вогневий вплив на логістичні шляхи росіян у Херсоні, перешкоджаючи противнику поповнювати живу силу, боєприпаси й техніку.

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