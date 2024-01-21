Росіянка зазначила, що указом Путіна її чоловік пішов на війну в Україну. Тепер вона чекає, коли його ж указом окупанта повернуть додому.

У Росії дружина мобілізованого окупанта влаштувала прочухана штабу Путіну: вимагає, щоб відомство Шойгу відправило її чоловіка додому з України.

У відповідь співробітниця штабу апелювала: окупант втратить свою "чоловічу гідність", якщо повернеться, повідомляє російський телеканал "Дождь".

"Я прийшла для того, щоб задати питання, коли мого чоловіка повернуть із "зони спеціальної військової операції"? Володимир Володимирович Путін видав указ про те, що мій чоловік повинен бути там, ось мені цікаво, коли він видасть указ, що мій чоловік повинен бути вдома", - заявила дружина окупанта.

Вона зазначила, що її чоловік прокляв себе за рішення піти воювати. "Ви ніколи нас не зрозумієте. Ви живете в казці, у вас особлива казка", - акцентувала росіянка.

Однак у штабі Путіна були невблаганні. Там вважають, що чоловіки повинні брати участь в "СВО", тому що вони "воїни, унікальні створіння божі", а хто не хотів такої долі, той давно вже закордоном, зазначає телеканал.

У Міноборони України розкрили масштаби мобілізації у РФ

У своєму нещодавньому інтерв'ю українським ЗМІ представник ГУР МО України Вадим Скібіцький уточнив масштаби мобілізації на території РФ.

За його словами, щодня вона забирає в армію по 1000-1100 осіб. За таким підрахунком, за місяць виходить приблизно 30 тисяч осіб. З них ворог планує сформувати нові резервні полки. Водночас поточні цифри відрізняються від тих, які фіксувалися у жовтні-грудні 2022 року. Тепер мобілізацію у РФ можна назвати не настільки масовою.

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