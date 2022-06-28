У РФ тепер ніяк не карають за так званий "паралельний імпорт".

У Російській Федерації Володимир Путін підписав закон, яким у своїй країні легалізував контрабанду.

Російський лідер поставив підпис під законом про легалізацію так званого паралельного імпорту, пише ТАСС.

Законом російському уряду надається право визначати товари, за контрабанду яких російські компанії не нестимуть ні кримінальну, ні адміністративну, ні цивільну відповідальність.

Нагадаємо, російське Міністерство промисловості і торгівлі на початку травня опублікувало список, до якого увійшли понад 50 категорій товарів для контрабанди. До переліку, зокрема, внесли техніку та електроніку, зброю, мило, ліки.

У переліку, в тому числі були товари таких брендів як Samsung, Siemens, Apple, Panasonic, Intel, Asus, Logitech, GoPro та Electolux.

У РФ найбільші маркетплейси готові продавати контрабандний товар.

Довідка УНІАН. Після того, як Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого, країни-партнери нашої держави запровадили проти російської сторони нові обмежувальні заходи, і низка компаній відмовилися співпрацювати з РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: