Російський президент Володимир Путін під час наради перервав свій виступ на кашель. Після цього у глави Кремля запідозрили коронавірус.
Відео з виступу розмістив Telegram-канал Маяк.
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Путін закашлявся, коли говорив з урядовцями про «гострі фінансові проблеми» на тлі пандемії COVID-19. Щоб побороти кашель, він був змушений постійно прикривати рот кулаком.
17 листопада у радника Путіна з питань культури Володимира Толстого підтвердили COVID-19.
У березні 2020 року Путін тиснув руку головному лікарю профільної клініки в Петербурзі. За тиждень після зустрічі з президентом у медика виявили COVID-19. Тоді ж Путін перейшов на дистанційну форму роботи, проте в Кремлі заперечили, що самоізоляція глави РФ якось пов’язана з контактуванням з хворим на COVID-19.
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