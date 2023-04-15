Росіянин заявив, що не може розповісти всі подробиці затоплення крейсера, тому що з нього взято підписку про нерозголошення матеріалів кримінальної справи.

Батько загиблого строковика крейсера "Москва" Єгора Шкребця Дмитро звернувся в соцмережах до Путіна, розкритикувавши військово-політичне керівництво РФ, яке відправило строковиків на війну.

Як пише видання "Крим. Реалії", напередодні Шкребець в річницю потоплення ракетного крейсера опублікував пост, в якому заявив, що в результаті удару ЗСУ "загинули десятки (російських моряків), багато з них - строковики".

При цьому росіянин заявив, що не може розповісти всі подробиці затоплення крейсера, тому що з нього взято підписку про нерозголошення матеріалів кримінальної справи.

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Однак пізніше Шкребець написав інший пост в соцмережах. Він заявив, що більше не має політичних уподобань і не відчуває ілюзій і помилкових сподівань щодо Путіна.

"Я більше не буду дивуватися мракобіссю, підлості, боягузтву, брехні і крадіжкам в окремих випадках і в масштабах цілої країни...", - написав він у ВК. Шкребець розкритикував Путіна через те, що той не висловив співчуття близьким загиблих моряків крейсера "Москва".

Потоплення крейсера "Москва" - що відомо

Минув рік з моменту потоплення флагмана Чорноморського флоту, ракетного крейсера "Москва" у водах Чорного моря 13 квітня - після влучання в нього українських ракет "Нептун". Кількість загиблих і тих, хто вижив, російське військово-політичне керівництво приховує.

За словами родичів моряків, крейсер прямував до Одеси на висадку десанту.

Втрата крейсера, за даними ЗМІ, обійшлася Росії у 750 мільйонів долар.

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