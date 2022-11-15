Присутні не бойкотували виступ Лаврова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який представляє Росію на саміті G20 в Індонезії замість президента Володимира Путіна, виправдовував вторгнення в Україну і розповідав про "неонацистів" під час свого виступу.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, Лавров залишався в залі, коли транслювали віртуальний виступ президента України Володимира Зеленського.

Після очільник МЗС РФ взяв слово і заявив, що має відповісти Зеленському. Він звинуватив українського президента в тому, що він повчав Росію.

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"Він повторив аргумент Путіна, який виправдовує вторгнення 24 лютого, про те, що Росія бореться з неонацистами в Україні, навіть незважаючи на те, що Кремль неодноразово відмовлявся надати докази своїх же тверджень", – пише Bloomberg.

Агентство також зазначає, що присутні не бойкотували його виступ, що неодноразово відбувалося на інших міжнародних зустрічах під час виступу росіян.

Водночас, зазначають джерела, реакція в залі була "приглушеною", що демонструє втому світових лідерів від пихатості росіян.

Виступ Зеленського на саміті G20

У вівторок, 15 листопада, в перший день дводенного саміту "Великої двадцятки", що проходить в Індонезії, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням.

У своєму виступі він звернувся до "країн G19" і заявив, що не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією і незалежністю.

Він акцентував, що для завершення війни РФ повинна вивести свої окупаційні війська, виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну нашій державі, і підтвердити територіальну цілісність нашої країни. Президент також запропонував "формулу миру" з 10 пунктів.

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