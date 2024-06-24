'Людина досить закрита': хто очолив 5 службу ФСБ, яка збирає дані про Україну

ЗМІ розкрили, чим займатиметься на новій посаді Олексій Комков.

У Росії призначили нового очільника П'ятої служби ФСБ, яка відповідає за збір інформації про Україну. Ним став Олексій Комков.

Як повідомляє проєкт "ВЧК-ОГПУ", однією з основних завдань Комкова на новій посаді, окрім політичного функціоналу вибудовування необхідних режиму відносин з іншими державами на зовнішньому треку, також зараз буде і реалізація різних схем обмінних фондів з іноземними спецслужбами, з метою "виколупування" ряду осіб, які перебувають у міжнародному розшуку на запит Росії або які відбувають покарання у іноземних юрисдикціях.

Зазначається, що це завдання не з простих у нинішніх реаліях. Колишній начальник П'ятої служби Сергій Бєсєда створив обмінний "актив" у вигляді Пола Уілана, Евана Гершковича та інших громадян різних іноземних держав.

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Проєкт зазначає, що Олексій Комков людина досить закрита. Добре грає у хокей та знаходиться у серйозній опозиції до впливових кланів. З його близьких людей можна виділити в минулому бізнесмена Едуарда Левченка (живе в Чорногорії; раніше був затриманий і відбував покарання в Росії у кримінальній справі в рамках кланових воєн у ФСБ), а також заступника губернатора Ненецького автономного округу Олександра Дудорова (випускник Голіцинського прикордонного інституту ФСБ та екс-глава міського поселення Голіцино Одинцовського муніципального району Московської області).

Що відомо про 5 службу ФСБ

П'ята служба ФСБ - підрозділ, що спеціалізується на зборі інформації всередині Росії та в країнах колишнього Радянського Союзу. Перед вторгненням в Україну правитель РФ Володимир Путін багато в чому покладався на відомості, надані саме цим підрозділом ФСБ. Втім, звіти не відповідали дійсності.

На початку російського повномасштабного вторгнення низка ЗМІ навіть повідомляла, що очільника служби Сергія Бєсєду і його колег заарештували за фейкові дані у звітах про Україну. Втім, підтверджень не було.

Тепер же стало відомо, що чиновника зняли з посади. Формально Бєсєду звільнили через досягнення ним 70-річчя – граничного терміну служби.

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